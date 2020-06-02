Директор Vogue Ukraine потрапила в гучний скандал через заяви про громадянську війну в Україні

Юлія Пелипас, fashion-директор Vogue Ukraine написала на своїй сторінці в Instagram в сторіз, що в Україні йде громадянська війна. Її заява викликала шквал критики з боку українців.

Пелипас розмістила свій текст, реагуючи на хвилю протестів в США. Вона написала англійською мовою, зазначивши, що була свідком громадянської війни в Україні.

"Немає слів, щоб описати те, що відбувається сьогодні у світі. Ми були свідками громадянської війни в моїй країні. І це найболючіші моменти в нашому житті. У ці дні я не впевнена, що вчинила правильно, що дала життя двом дітям у цьому світі, який зійшов з розуму. Миру, любові і терпіння всім" – написала Юлія.

Скріншот з Instagram

Пізніше Пелипас відредагувала свою публікацію, вказавши, що в Україні йде просто війна. Вона також вибачилася.

"Дорогі українці, я допустила помилку, яку виправила. Це не моя громадянська позиція. Розумію, наскільки це жахлива помилка. Щиро прошу вибачення", - зазначила Пелипас.

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що Пелипас представила обкладинку журналу з Володимиром Зеленським і його сім'єю. При цьому грудневий номер видання вийшов 18 листопада 2019 року. У цьому номері Олена Зеленська розповіла про життя в новому статусі, нові обов'язки і можливості, а також про моду.

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