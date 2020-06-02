Директор Vogue Ukraine попала в громкий скандал из-за заявления о гражданской войне в Украине

Юлия Пелипас, fashion-директор Vogue Ukraine написала на своей странице в Instagram в сториз, что в Украине идет гражданская война. Ее заявление вызвало шквал критики со стороны украинцев.

Пелипас разместила свой текст, реагируя на волну протестов в США. Она написала на английском языке, отметив, что была свидетелем гражданской войны в Украине.

"Нет слов, чтобы описать то, что происходит сегодня в мире. Мы были свидетелями гражданской войны в моей стране. И это самые болезненные моменты в нашей жизни. В эти дни я не уверена, поступила ли правильно, что дала жизнь двум детям в этом мире, который сошел с ума. Мира, любви и терпения всем" – написала Юлия.

Скриншот с Instagram

Позже Пелипас отредактировала свою публикацию, указав, что в Украине идет просто война. Она также извинилась.

"Дорогие украинцы, я допустила ошибку, которую исправила. Это не моя гражданская позиция. Понимаю, насколько это ужасная ошибка. Искренье прошу прощения", - отметила Пелипас.

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что Пелипас представила обложку журнала с Владимиром Зеленским и его семьей. При этом декабрьский номер издания вышел 18 ноября 2019 года. В этом номере Елена Зеленская рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде.

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