Укрзализныця попала в скандал в первый же день: даже "семки" не убрали

Укрзализныця угодила в скандал в первый день запуска поездов (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця угодила в скандал сразу же после восстановления ж/д сообщения с 1 июня

Укрзализныця успела оскандалиться в первое же утро после запуска поездов после 75-дневного карантина. В сети появилось видео невероятно грязного вагона электрички с пыльными лавками, слоем пыли на окнах. Да что там, даже лузгу от "семок", набросанную 2,5 месяца назад, не удосужились подмести.

Скандальное видео разместили в Telegram-канале PavlovskyNews. А за день до официального старта на Одесской железной дороге на перегоне Помошная - Новоукраинка полностью сгорел головной вагон электропоезда.

Отметим, что согласно новым требованиям, вагоны должны дезинфицироваться каждый раз после выхода на маршрут. Кроме того, проводникам положено регулярно - едва ли не каждый час - убирать в салонах.

Но на деле все выглядит иначе. Пассажиры протерли белой салфеткой лавки и оконные проемы. Как видно, за время простоя, их не удосужились даже протереть влажной тряпкой. Под сидением - лузга от семечек, которую набросали пассажиры еще несколько месяцев назад.

Укрзализныця попала в скандал в первый день после карантина (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

А 31 марта на Одесской железной дороге сгорела "голова" электропоезда и следующий за ней вагон. Сам состав был выпущен почти 50 лет назад, тогда как Укрзализныця последние 12 лет вообще не покупает электропоезда для пригородных перевозок.

На Одесской железной дороге сгорел поезд (фото: PavlovskyNews)

Возмутительно и то, что цены на проезд продолжают накручивать. Так в Харьковской области стоимость проезда на электричках увеличилась сразу вдвое, пишет Харків Times.

Как мы писали ранее, появились фото и видео запуска первых поездов Укрзализныци после карантина.

Также сообщалось, что в Укрзализныце опубликовали полный список новых требований.

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Автор: Светлана Мащенко