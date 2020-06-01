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Укрзализныця попала в скандал в первый же день: даже "семки" не убрали

STYLERЖизнь    01.06.2020 - 11:46
Укрзализныця попала в скандал в первый же день: даже "семки" не убрали
Укрзализныця угодила в скандал в первый день запуска поездов (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця угодила в скандал сразу же после восстановления ж/д сообщения с 1 июня

Укрзализныця успела оскандалиться в первое же утро после запуска поездов после 75-дневного карантина. В сети появилось видео невероятно грязного вагона электрички с пыльными лавками, слоем пыли на окнах. Да что там, даже лузгу от "семок", набросанную 2,5 месяца назад, не удосужились подмести.

Скандальное видео разместили в Telegram-канале PavlovskyNews. А за день до официального старта на Одесской железной дороге на перегоне Помошная - Новоукраинка полностью сгорел головной вагон электропоезда.

Отметим, что согласно новым требованиям, вагоны должны дезинфицироваться каждый раз после выхода на маршрут. Кроме того, проводникам положено регулярно - едва ли не каждый час - убирать в салонах.

Но на деле все выглядит иначе. Пассажиры протерли белой салфеткой лавки и оконные проемы. Как видно, за время простоя, их не удосужились даже протереть влажной тряпкой. Под сидением - лузга от семечек, которую набросали пассажиры еще несколько месяцев назад.

Укрзализныця попала в скандал в первый день после карантина (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

А 31 марта на Одесской железной дороге сгорела "голова" электропоезда и следующий за ней вагон. Сам состав был выпущен почти 50 лет назад, тогда как Укрзализныця последние 12 лет вообще не покупает электропоезда для пригородных перевозок.

Укрзализныця попала в скандал в первый же день: даже &quot;семки&quot; не убрали

На Одесской железной дороге сгорел поезд (фото: PavlovskyNews)

Возмутительно и то, что цены на проезд продолжают накручивать. Так в Харьковской области стоимость проезда на электричках увеличилась сразу вдвое, пишет Харків Times.

Как мы писали ранее, появились фото и видео запуска первых поездов Укрзализныци после карантина.

Также сообщалось, что в Укрзализныце опубликовали полный список новых требований.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Укрзализныця
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