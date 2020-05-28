Поездки по-новым правилам: в Укрзализныце опубликовали полный список требований

Новые правила перевозок Укрзализныцей (Коллаж РБК-Украина)

В Укрзализныце рассказали, как теперь будут курсировать поезда в Украине

В Украине запускают железнодорожное сообщение с 1 июня. С 27 мая уже открыты продажи билетов на 29 поездов. В связи с пандемией COVID-19 в Укрзализныце ввели новые правила обслуживания рейсов, а также новые ограничения для пассажиров.

Как сообщают в пресс-службе Укрзализныци, пассажиров не будут пускать в вагоны без защитных масок. Всем без исключения будут проводить температурный скрининг во время проверки проездных документов.

Все стюарды и стюардессы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а в вагонах будут проводить санобработку до рейса и после.

Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки.

В каждом вагоне также будет установлено санитайзер.

Временно в поездах не будут предлагать напитки и кондитерские изделия, а кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

Для посадки в поезд пассажиры должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек.

Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки.

Пассажирам также рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам.

Также увеличили периодичность уборки и дезинфекции помещений на вокзалах.

У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, а дикторы вокзалов по громкоговорителю напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця открыла продажу билетов и рассказывали, где и как их можно купить.

А также мы писали о том, что в Укрзализныце расширили список поездов.

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Автор: Анна Шиканова