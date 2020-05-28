Поїздки за новими правилами: в Укрзалізниці опублікували повний список вимог

Нові правила перевезень Укрзалізницею (Колаж РБК-Україна)

В Укрзалізниці розповіли, як тепер будуть курсувати поїзди в Україні

В Україні запускають залізничне сполучення з 1 червня. З 27 травня вже відкритий продаж квитків на 29 поїздів. У зв'язку з пандемією COVID-19 в Укрзалізниці ввели нові правила обслуговування рейсів, а також нові обмеження для пасажирів.

Як повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці, пасажирів не будуть пускати в вагони без захисних масок. Всім без винятку будуть проводити температурний скринінг під час перевірки проїзних документів.

Всі стюарди та стюардеси будуть забезпечені засобами індивідуального захисту, а у вагонах будуть проводити санобробку до і після рейсу.

Провідники будуть щогодини під час рейсу проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки.

У кожному вагоні також буде встановлено санітайзер.

Тимчасово в поїздах не будуть пропонувати напої та кондитерські вироби, а окріп при необхідності буде надаватися пасажирам у власний посуд.

Для посадки в поїзд пасажири повинні одягнути захисну маску і пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон.

Реалізовуватиметься 50% місць, тобто в одному купе буде знаходитися не більше двох осіб.

Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Підсилили й обробку постільної білизни під час прання.

Пасажирам також рекомендують якомога менше пересуватися по вагонах.

Також збільшили періодичність прибирання і дезінфекції приміщень на вокзалах.

Біля залізничних кас нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції, а диктори вокзалів по гучномовцю будуть нагадувати правила перебування в приміщеннях вокзалів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця відкрила продаж квитків і розповідали, де і як їх можна купити.

А також ми писали про те, що в Укрзалізниці розширили список поїздів.

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Автор: Анна Шиканова