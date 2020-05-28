ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поїздки за новими правилами: в Укрзалізниці опублікували повний список вимог

STYLERЖиття    28.05.2020 - 19:35
Поїздки за новими правилами: в Укрзалізниці опублікували повний список вимог
Нові правила перевезень Укрзалізницею (Колаж РБК-Україна)

В Укрзалізниці розповіли, як тепер будуть курсувати поїзди в Україні

В Україні запускають залізничне сполучення з 1 червня. З 27 травня вже відкритий продаж квитків на 29 поїздів. У зв'язку з пандемією COVID-19 в Укрзалізниці ввели нові правила обслуговування рейсів, а також нові обмеження для пасажирів.

Як повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці, пасажирів не будуть пускати в вагони без захисних масок. Всім без винятку будуть проводити температурний скринінг під час перевірки проїзних документів.

  • Всі стюарди та стюардеси будуть забезпечені засобами індивідуального захисту, а у вагонах будуть проводити санобробку до і після рейсу.
  • Провідники будуть щогодини під час рейсу проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки.
  • У кожному вагоні також буде встановлено санітайзер.
  • Тимчасово в поїздах не будуть пропонувати напої та кондитерські вироби, а окріп при необхідності буде надаватися пасажирам у власний посуд.
  • Для посадки в поїзд пасажири повинні одягнути захисну маску і пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон.
  • Реалізовуватиметься 50% місць, тобто в одному купе буде знаходитися не більше двох осіб.
  • Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Підсилили й обробку постільної білизни під час прання.
  • Пасажирам також рекомендують якомога менше пересуватися по вагонах.
  • Також збільшили періодичність прибирання і дезінфекції приміщень на вокзалах.
  • Біля залізничних кас нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції, а диктори вокзалів по гучномовцю будуть нагадувати правила перебування в приміщеннях вокзалів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця відкрила продаж квитків і розповідали, де і як їх можна купити.

А також ми писали про те, що в Укрзалізниці розширили список поїздів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Укрзалізницяпоездправила
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся