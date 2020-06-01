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Укрзалізниця втрапила в скандал у перший же день: навіть "сємки" не прибрали

STYLERЖиття    01.06.2020 - 11:46
Укрзалізниця втрапила в скандал у перший же день: навіть "сємки" не прибрали
Укрзалізниця потрапила в скандал в перший день запуску поїздів (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця потрапила в скандал відразу ж після відновлення залізничного сполучення з 1 червня

Укрзалізниця встигла оскандалитися в перший же ранок після запуску поїздів після 75-денного карантину. У мережі з'явилося відео неймовірно брудного вагона електрички з запиленими лавками, шаром пилу на вікнах. Та що там, навіть лушпиння від "сємок", накидане 2,5 місяці тому, не спромоглися підмести.

Скандальне відео розмістили в Telegram-каналі PavlovskyNews. А за день до офіційного старту на Одеській залізниці на перегоні Помічна - Новоукраїнка повністю згорів головний вагон електропоїзда.

Зазначимо, що згідно з новими вимогами, вагони повинні дезінфікуватися кожен раз після виходу на маршрут. Крім того, провідникам належить регулярно - ледь не щогодини - прибирати в салонах.

Але на ділі все виглядає інакше. Пасажири протерли білою серветкою лавки і віконні прорізи. Як видно, за час простою, їх не спромоглися навіть протерти вологою ганчіркою. Під сидінням - лушпиння від насіння, яке накидали пасажири ще кілька місяців тому.

Укрзалізниця потрапила в скандал в перший день після карантину (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

А 31 березня на Одеській залізниці згоріла "голова" електропоїзду і наступний за нею вагон. Сам склад був випущений майже 50 років тому, тоді як Укрзалізниця останні 12 років взагалі не купує електропотяги для приміських перевезень.

Укрзалізниця втрапила в скандал у перший же день: навіть &quot;сємки&quot; не прибрали

На Одеській залізниці згорів поїзд (фото: PavlovskyNews)

Обурливо і те, що ціни на проїзд продовжують накручувати. Так у Харківській області вартість проїзду на електричках збільшилася відразу вдвічі, пише Харків Times.

Як ми писали раніше, з'явилися фото і відео запуску перших поїздів Укрзалізниці після карантину.

Також повідомлялося, що в Укрзалізниці опублікували повний список нових вимог.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Укрзалізниця
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