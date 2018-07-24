"Для них немає нічого святого": в Черкасах ледь не вбили ветерана АТО за "Слава Україні"

Фото: slyxi.com twitter

Військовому зламав щелепу лідер "Національного корпусу"

У Черкасах лідер "Національного корпусу" Дмитро Кухарчук побив ветерана АТО за вигук "Слава Україні!". Про це розповів друг потерпілого, також учасник АТО Віталій Мельниченко на своїй сторінці в Facebook.

"Мій товариш, доброволець російсько-української війни був ледь не вбили в своєму рідному місті лідером "Національного корпусу" в Черкасах Дмитром Кухарчуком і його бандою. Цього так просто не залишимо. Все зафіксовано і передано правоохоронним органам. Тому сподіваюся, що винні будуть покарані ! Прошу максимальної розголосу!" - написав він.

Фото: Ветеран АТО (facebook.com/Віталій Мельниченко)

У коментарі виданню vikka.ua Мельниченко розповів подробиці інциденту, що стався в розважальному закладі. За його словами, напередодні він відпочивав з побратимом по АТО Олександром Бородіенком і сімейною парою Олегом і Тетяною Кузнєцова.

Чоловіки вийшли на вулицю покурити. Бородіенко вигукнув "Слава Україні!" з нагоди перемоги Олександра Усика. В цей же час в закладі перебували представники "Національного корпусу", які влаштували розборки через вигуку. Він здався їм занадто гучним.

"Потім вся їхня компанія набігла на Сашу і Олега, і почалася бійка. Я підійшов до Кухарчуку і попросив, щоб той зупинив своїх хлопців. Ми домовилися, що спочатку я заберу своїх друзів, потім він відведе своїх. Але коли я забрав Олега, почали бити його дружину ", - розповів Мельниченко.

Фото: facebook.com/Віталій Мельниченко

Чоловік зазначив, що дівчина з компанії "Національного корпусу" схопила за волосся дружину Кузнєцова, а невідомий молодий чоловік почав її бити.

"Для них немає нічого святого. І жінок б'ють, і інвалідів. Коли я намагався зняти все на камеру, Кухарчук вибив з моїх рук телефон і почав бити. Потім перекинувся на Сашу і двічі вдарив в обличчя. Олег під час бійки двічі втрачав свідомість, тому вже в кінці просто лежав на землі", - згадує свідок ситуації.

На місце події прибула поліція. Постраждалі зняли побої і написали відповідну заяву. У ветерана АТО Бородіенко діагностували перелом щелепи. Його прооперували.

Скріншот поста (facebook.com/Віталій Мельниченко)

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