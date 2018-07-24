"Для них нет ничего святого": в Черкассах едва не убили ветерана АТО за "Слава Украине"

Фото: slyxi.com twitter

Военному сломал челюсть лидер "Национального корпуса"

В Черкассах лидер "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук избил ветерана АТО за возглас "Слава Украине!". Об этом рассказал друг пострадавшего, также участник АТО Виталий Мельниченко на своей странице в Facebook.

"Мой товарищ, доброволец российско-украинской войны был едва не убит в своем родном городе лидером "Национального корпуса" в Черкассах Дмитрием Кухарчуком и его бандой. Этого так просто не оставим. Все зафиксировано и передано правоохранительным органам. Поэтому надеюсь, что виновные будут наказаны! Прошу максимальной огласки!" — написал он.

Фото: Ветеран АТО (facebook.com/Віталій Мельниченко)

В комментарии изданию vikka.ua Мельниченко рассказал подробности инцидента, произошедшего в развлекательном заведении. По его словам, накануне он отдыхал с побратимом по АТО Александром Бородиенком и семейной парой Олегом и Татьяной Кузнецовыми.

Мужчины вышли на улицу покурить. Бородиенко выкрикнул "Слава Украине!" по случаю победы Александра Усика. В это же время в заведении находились представители "Национального корпуса", которые устроили разборки из-за возгласа. Он показался им слишком громким.

"Потом вся их компания набежала на Сашу и Олега, и началась драка. Я подошел к Кухарчуку и попросил, чтобы тот остановил своих ребят. Мы договорились, что сначала я заберу своих друзей, затем он отведет своих. Но когда я забрал Олега, начали бить его жену", — рассказал Мельниченко.

Фото: facebook.com/Віталій Мельниченко

Мужчина отметил, что девушка из компании "Национального корпуса" схватила за волосы жену Кузнецова, а неизвестный молодой человек начал ее бить.

"Для них нет ничего святого. И женщин бьют, и инвалидов. Когда я пытался снять все на камеру, Кухарчук выбил из моих рук телефон и начал бить. Затем перекинулся на Сашу и дважды ударил в лицо. Олег во время драки дважды терял сознание, поэтому уже в конце просто лежал на земле", — воспоминает свидетель ситуации.

На место происшествия прибыла полиция. Пострадавшие сняли побои и написали соответствующее заявление. У ветерана АТО Бородиенко диагностировали перелом челюсти. Его прооперировали.

Скриншот поста (facebook.com/Віталій Мельниченко)

Ранее сообщалось, что под Киевом водитель маршрутки избил полицейского.

Под Киевом водитель маршрутки №805 избил полицейского, который указал ему на нарушения ПДД. Маршрутка ездит от железнодорожного вокзала в Киеве до города Вишневое Киевской области.

Инспектор патрульной полиции зашел в маршрутное такси в гражданской одежде. Водитель транспортного средства агресивно вел себя на дороге, начал сигналить другим водителям, а потом проехал на красный сигнал светофора. Полицейский подсел к нему и попросил назвать госномер автобуса. Но тот отказался называть фирму-перевозчика и даже номерные знаки.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну