"Тебе и не снилось": под Киевом водитель маршрутки избил полицейского (видео)

Фото: РБК-Украина

В Киевской области водитель напал на "копа"

Под Киевом водитель маршрутки №805 избил полицейского, который указал ему на нарушения ПДД. Маршрутка ездит от железнодорожного вокзала в Киеве до города Вишневое Киевской области. Об инциденте рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook, опубликовав видео.

"23.07.2018, около 10:10, после ночной смены в маршрутный автобус №805 (#AI9109AE) сел инспектор Патрульной полиции Украины. Зовут его Игорь, проживает он в городе Вишневое, поэтому просто вынужден пользоваться этим видом транспорта", - отметили в сети.

Инспектор патрульной полиции зашел в маршрутное такси в гражданской одежде. Водитель транспортного средства агресивно вел себя на дороге, начал сигналить другим водителям, а потом проехал на красный сигнал светофора. Полицейский подсел к нему и попросил назвать госномер автобуса. Но тот отказался называть фирму-перевозчика и даже номерные знаки.

"Тогда Игорь представился, показал удостоверение полицейского и попросил еще раз назвать номер. Водитель словно "взорвался" ― начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителя, говорить, что он никто", - рассказали в сообществе.

Водитель намеренно проехал нужную Игорю остановку и повез его до конечной. Он умышленно не открывал пассажирские двери, чтобы Игорь не мог выйти. Позднее водитель набросился на полицейского с кулаками.

"Там же он начал звать своих коллег на помощь. Сразу прибежал его дружбан, и уже вдвоем они начали бить Игоря. Через несколько секунд "помощник" начал задувать копа слезоточивым газом", - рассказали очевидцы.

Водители начали звонить неизвестным лицам и угрожали Игорю. Ему говорили: "ты уже не работаешь", "ты знаешь, чей это маршрут", "этот маршрут держат такие люди, тебе и не снилось" и т.д.

Видео: Водитель маршрутки (facebook.com/KyivOperativ)

Инцидент оформляла местная следственно-оперативная группа.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

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