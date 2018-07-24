"Тобі і не снилося": під Києвом водій маршрутки побив поліцейського (відео)

Фото: РБК-Україна

У Київській області водій напав на "копа"

Під Києвом водій маршрутки №805 побив поліцейського, який вказав йому на порушення ПДР. Маршрутка їздить від залізничного вокзалу в Києві до міста Вишневе Київської області. Про інцидент розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook, опублікувавши відео.

"23.07.2018, близько 10:10, після нічної зміни у маршрутний автобус №805 (#AI9109AE) сів інспектор Патрульної поліції України. Звуть його Ігор, проживає в місті Вишневе, тому просто вимушений користуватися цим видом транспорту", - зазначили в мережі.

Інспектор патрульної поліції зайшов до маршрутного таксі в цивільному одязі. Водій транспортного засобу агресивно поводився на дорозі, почав сигналити іншим водіям, а потім проїхав на червоний сигнал світлофора. Поліцейський підсів до нього і попросив назвати держномер автобуса. Але той відмовився називати фірму-перевізника і навіть номерні знаки.

"Тоді Ігор представився, показав посвідчення поліцейського і попросив ще раз назвати номер. Водій немов "вибухнув" ― почав нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронця, говорити, що він ніхто", - розповіли у спільноті.

Водій навмисно проїхав потрібну Ігорю зупинку і повіз його до кінцевої. Він навмисне не відкривав двері пасажирські, щоб Ігор не міг вийти. Пізніше водій накинувся на поліцейського з кулаками.

"Там же він почав кликати своїх колег на допомогу. Одразу прибіг його дружбан, і вже вдвох вони почали бити Ігоря. Через кілька секунд "помічник" почав задувати копа сльозогінним газом", - розповіли очевидці.

Водії почали дзвонити невідомим особам і погрожували Ігорю. Йому говорили: "ти вже не працюєш", "ти знаєш, чий це маршрут", "цей маршрут тримають такі люди, що тобі і не снилося" і т. д.

Відео: Водій маршрутки (facebook.com/KyivOperativ)

Інцидент оформлювала місцева слідчо-оперативна група.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області водій вигнав з автобуса онкохворого ветерана АТО.

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