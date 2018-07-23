"Плати или выходи": в Тернопольской области водитель выгнал из автобуса онкобольного ветерана АТО (фото)

Фото: facebook.com/93OMBR

Мужчина отказал бойцу в бесплатном проезде

В городе Лановцы Тернопольской области водитель автобуса отказал в бесплатном проезде 51-летнему ветерану АТО с удостоверением участника боевых действий, который возвращался домой после курса химиотерапии. Об этом рассказал председатель областного союза "Объединение участников АТО Тернопольщины" Роман Нагорный, сообщает издание "Факты".

По его словам, инцидент произошел 22 июля на автостанции города Лановцы.

"51-летний ветеран АТО Виктор Слободюк ехал из больницы домой. Зашел в автобус, показал свое удостоверение, и уже собирался занять место в салоне, как услышал от водителя: "Эй, а чего я должен везти тебя бесплатно? Плати или выходи", - рассказал Нагорный.

Слободюк был вынужден выйти из автобуса.

"Дело в том, что у него рак горла. Лечение очень дорогостоящее, и в семье каждая копейка на счету", - отметил Нагорный.

Фото: Водитель (facebook.com/Оля Подгорна-Коцюра)

Свидетелями инцидента стали другие пассажиры, однако никто не вступился за бойца. Участнику АТО пришлось несколько часов ждать следующего рейса.

Пока ветеран АТО ждал следующего автобуса, родственники волновались, поскольку он давно должен был вернуться домой. Они звонили Слободюку, но телефон был вне зоны.

Фото: Автобус (facebook.com/Оля Подгорна-Коцюра)

Виктор Слободюк служил на передовой девять месяцев. Когда вернулся домой, заметил, что у него начинает сильно болеть горло. Врачи обследовали воина и диагностировали у него рак третьей степени.

Скриншот поста (facebook.com/Оля Подгорна-Коцюра)

Стоит отметить, что согласно закону, участники АТО и их родственники имеют право на бесплатный проезд.

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