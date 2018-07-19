Попросил не превышать скорость: в Николаеве водитель маршрутки жестоко избил пассажира

Коллаж РБК-Украина

В полиции по этому инциденту уже открыли уголовное производство

В Николаеве водитель маршрутного такси жестоко избил пассажира, который попросил не превышать скорость. Об этом передает пресс-служба полиции Николаевской области на своей официальном сайте.

Правоохранители выяснили, что драке между мужчинами предшествовал словесный конфликт, возникший между ними в салоне маршрутного такси. Пострадавший сделал водителю замечание по уменьшению скорости движения. Водитель остановил транспортное средство и, отдав ему переданы ранее деньги за проезд, потребовал покинуть салон маршрутки. Пассажир отказался, после чего между мужчинами возникла драка. Водитель нанес пассажиру несколько ударов.

Фото: novosti-n.org

"По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Фото: novosti-n.org

Другие пассажиры подтвердили, что водитель превышал скорость и не реагировал на замечания, передает novosti-n.org.

"Мы чувствовали себя как смертники", - утверждает пассажир Ирина.

Фото: novosti-n.org

По ее словам, водитель "буквально замесил несчастного пассажира", ударив его не менее 10 раз. Очевидцы говорят, что вес пол маршрутки был забрызган кровью пострадавшего.

Видео: Драка в николаевской маршрутке (youtube.com/Новости-N)

Ранее сообщалось, что в Днепре произошел конфликт в одной из городских маршруток, в результате которого два парня избили пассажира, а потом один из них напал на полицейского.

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