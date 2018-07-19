Попросив не перевищувати швидкість: у Миколаєві водій маршрутки жорстоко побив пасажира

Колаж РБК-Україна

У поліції щодо цього інциденту вже відкрили кримінальне провадження

У Миколаєві водій маршрутного таксі жорстоко побив пасажира, який попросив не перевищувати швидкість. Про це передає прес-служба поліції Миколаївської області на своєму офіційному сайті.

Правоохоронці з'ясували, що бійці між чоловіками передував словесний конфлікт, який виник між ними в салоні маршрутного таксі. Потерпілий зробив зауваження водієві за зменшення швидкості руху. Водій зупинив транспортний засіб і, віддавши йому передані раніше гроші за проїзд, зажадав покинути салон маршрутки. Пасажир відмовився, після чого між чоловіками виникла бійка. Водій завдав пасажиру кілька ударів.

Фото: novosti-n.org

"За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Фото: novosti-n.org

Інші пасажири підтвердили, що водій перевищував швидкість і не реагував на зауваження, передає novosti-n.org.

"Ми відчували себе як смертники", - стверджує пасажир Ірина.

Фото: novosti-n.org

За її словами, водій "буквально замісив нещасного пасажира", вдаривши його не менше 10 разів. Очевидці кажуть, що вага пів маршрутки був заляпаний кров'ю потерпілого.

Відео: Бійка у миколаївській маршрутці (youtube.com/Новини-N)

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі стався конфлікт в одній з міських маршруток, в результаті якого два хлопця побили пасажира, а потім один з них напав на поліцейського.

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