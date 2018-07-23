"Плати або виходь": в Тернопільській області водій вигнав з автобуса онкохворого ветерана АТО (фото)

Фото: facebook.com/93OMBR

Чоловік відмовив бійцеві в безкоштовному проїзді

У місті Ланівці Тернопільської області водій автобуса відмовив у безкоштовному проїзді 51-річному ветерану АТО з посвідченням учасника бойових дій, який повертався додому після курсу хіміотерапії. Про це розповів голова обласної спілки "Об'єднання учасників АТО Тернопільщини" Роман Нагорний, повідомляє видання "Факти".

За його словами, інцидент стався 22 липня на автостанції міста Ланівці.

"51-річний ветеран АТО Віктор Слободюк їхав з лікарні додому. Зайшов в автобус, показав своє посвідчення, і вже збирався зайняти місце в салоні, як почув від водія: "Гей, а чого я повинен везти тебе безкоштовно? Плати або виходь", - розповів Нагорний.

Слободюк був змушений вийти з автобуса.

"Справа в тому, що у нього рак горла. Лікування дуже дороге, і в родині кожна копійка на рахунку", - зазначив Нагорний.

Фото: Водій (facebook.com/Оля Подгорна-Коцюра)

Свідками інциденту стали інші пасажири, проте ніхто не заступився за бійця. Учаснику АТО довелося кілька годин чекати наступного рейсу.

Поки ветеран АТО чекав наступного автобуса, родичі хвилювалися, оскільки він давно мав повернутися додому. Вони дзвонили Слободюку, але телефон був поза зоною.

Фото: Автобус (facebook.com/Оля Подгорна-Коцюра)

Віктор Слободюк служив на передовій дев'ять місяців. Коли повернувся додому, помітив, що у нього починає сильно боліти горло. Лікарі обстежили воїна і діагностували у нього рак третього ступеня.

Скріншот поста (facebook.com/Оля Подгорна-Коцюра)

Варто зазначити, що відповідно до закону, учасники АТО та їх родичі мають право на безкоштовний проїзд.

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