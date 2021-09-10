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У Дніпрі мати спробувала позбавити життя себе і немовляти: рідним залишила записку

Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі 40-річна жінка вирішила позбавити життя себе і свою дитину. Вона ввела шприцом невідому речовину і залишила для рідних записку.

Деталі трагічної події повідомили у виданні "Дніпровська панорама".

Трагедія сталася в Дніпрі в четвер, 9 вересня. Місцеву жительку та її дитину в несвідомому стані виявила бабуся. 62-річна жінка вирішила провідати свою 40-річну доньку.

Вона зайшла у квартиру і виявила її та маленьку дитину без свідомості. Поруч з ними лежали два порожніх шприци з невідомими медикаментозними препаратами.

Як відзначили в поліції, бабуся намагалася надати дитині першу допомогу і її реанімувати самостійно, поки їхали медики.

На місце події негайно була викликана бригада швидкої медичної допомоги. Потерпілих госпіталізували, однорічну дитину – в дитячу клінічну лікарню, а маму - в реанімацію міської лікарні №4.

Також на місце події прибули співробітники правоохоронних органів. Вони виявили передсмертну записку, в якій жінка висловила свій намір звести рахунки з життям і вбити свою дитину.

Лікарі дитячої клінічної лікарні довго боролися за життя малюка, однак, врятувати дитину не вдалося, і він помер. Як повідомив гендиректор лікарні Олексій Власов, малюк поступив у дуже важкому стані.

Про стан матері на цей момент невідомо.

Поліція почала розслідування і встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харківській області потяг збив підлітка на велосипеді.

А також розповідали про те, що у Житомирі дівчинка-підліток загинула, захищаючи маму від злочинця.

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