В Днепре мать попыталась лишить жизни себя и младенца: родным оставила записку

В Днепре 40-летняя женщина решила лишить жизни себя и своего ребенка. Она ввела шприцем неизвестное вещество и оставила для родных записку.
Детали трагического происшествия сообщили в издании "Днепровская панорама".
Трагедия произошла в Днепре в четверг, 9 сентября. Местную жительницу и ее ребенка в бессознательном состоянии обнаружила бабушка. 62-летняя женщина решила проведать свою 40-летнюю дочь.
Она зашла в квартиру и обнаружила ее и маленького ребенка без сознания. Рядом с ними лежали два пустых шприца с неизвестными медикаментозными препаратами.
Как отметили в полиции, бабушка пыталась оказать ребенку первую помощь и его реанимировать самостоятельно, пока ехали медики.
На место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевших госпитализировали, годовалого ребенка – в детскую клиническую больницу, а маму – в реанимацию городской больницы №4.
Также на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили предсмертную записку, в которой женщина выразила свое намерение свести счеты с жизнью и убить своего ребенка.
Врачи детской клинической больницы долго боролись за жизнь малыша, однако, спасти ребенка не удалось, и он скончался. Как сообщил гендиректор больницы Алексей Власов, малыш поступил в очень тяжелом состоянии.
О состоянии матери на данный момент неизвестно.
Полиция начала расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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