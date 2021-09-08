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У Дніпрі дівчата влаштували жорстокі розбірки: рвали волосся та били головою об лавку (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи жорстоко побилися дві дівчини. Зокрема, одна з них била іншу ногами по обличчю, в той час, як за ними спостерігали хлопці.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Х*Днепр".

Так, на ролику видно, що одна з дівчат сидить на лавці, інша стоїть над нею і завдає своїй опонентці удари по обличчю і тілу. Вона тримала її за волосся і била колінами по голові. Також вона лаялась на дівчину.

Також їх намагалися зупинити хлопці, які, вочевидь, приятелі агресивно налаштованої громадянки. Однак згодом вони перестали брати участь в конфлікті й лише спостерігали за ним з боку.

Окрім того, у якийсь момент одна з дівчат буквально попросила вже побиту "вдарити її один раз по обличчю". А та вже у відповідь накинулась знову на постраждалу.

Очевидці на місце події викликали поліцію.

ТСН у поліції розповіли, що дівчата самостійно "залагодили конфлікт і заяв не писали".

"Надійшов виклик, що б'ються дівчата. Патрульні прибули на місце інциденту. Але ті згодом сказали, що одна до іншої не мають претензій. За їх словами, у них стався конфлікт, який вони владнали й розійшлися по домівках. Заяв в поліцію жодна сторона не подавала", — розповіли поліції.

У коментарях користувачі вражені від хлопців, які не розборонили дівчат.

  • А чоловіки просто стоять і дивляться. Чудово!
  • Автор відео вчинив не правильно. Дивиться і нічого не робить;
  • Будеш помирати, а тобі ніхто не допоможе, а просто на відео зніме;
  • Я таке не підтримує, я б вийшов на місці оператора;
  • Зато коли хлопці б'ються, то дівчата розборонять. А тут навпаки, ніякої допомоги;
  • Як вони можуть просто стояти!;
  • Звідки у дівчат стільки жорстокості.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водії трамвая та сміттєвоза прямо на дорозі влаштували бійку.

Ми також писали про те, що масова бійка сталася в Одесі після конфлікту між двома великими компаніями. Інцидент стався в центрі міста на вулиці Дерибасівській.

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