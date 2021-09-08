У Дніпрі дівчата влаштували жорстокі розбірки: рвали волосся та били головою об лавку (відео)

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи жорстоко побилися дві дівчини. Зокрема, одна з них била іншу ногами по обличчю, в той час, як за ними спостерігали хлопці.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Х*Днепр".
Так, на ролику видно, що одна з дівчат сидить на лавці, інша стоїть над нею і завдає своїй опонентці удари по обличчю і тілу. Вона тримала її за волосся і била колінами по голові. Також вона лаялась на дівчину.
Також їх намагалися зупинити хлопці, які, вочевидь, приятелі агресивно налаштованої громадянки. Однак згодом вони перестали брати участь в конфлікті й лише спостерігали за ним з боку.
Окрім того, у якийсь момент одна з дівчат буквально попросила вже побиту "вдарити її один раз по обличчю". А та вже у відповідь накинулась знову на постраждалу.
Очевидці на місце події викликали поліцію.
ТСН у поліції розповіли, що дівчата самостійно "залагодили конфлікт і заяв не писали".
"Надійшов виклик, що б'ються дівчата. Патрульні прибули на місце інциденту. Але ті згодом сказали, що одна до іншої не мають претензій. За їх словами, у них стався конфлікт, який вони владнали й розійшлися по домівках. Заяв в поліцію жодна сторона не подавала", — розповіли поліції.
У коментарях користувачі вражені від хлопців, які не розборонили дівчат.
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