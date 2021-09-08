В Днепре девушки устроили жестокие разборки: рвали волосы и били головой о скамейку (видео)

Так, на ролике видно, что одна из девушек сидит на скамейке, другая стоит над ней и наносит своей оппонентке удары по лицу и телу. Она держала ее за волосы и била коленями по голове. Также она ругалась на девушку.

Их пытались остановить ребята, которые, очевидно, приятели агрессивно настроенной гражданки. Однако впоследствии они перестали участвовать в конфликте и лишь наблюдали за ним со стороны.

Кроме того, в какой-то момент одна из девушек буквально попросила уже избитую "ударить ее один раз по лицу". А та уже в ответ набросилась снова на пострадавшую.

Очевидцы на место происшествия вызвали полицию.

ТСН в полиции рассказали, что девушки самостоятельно "уладили конфликт и заявлений не писали".

"Поступил вызов, что дерутся девушки. Патрульные прибыли на место инцидента. Но те впоследствии сказали, что одна к другой не имеют претензий. По их словам, у них произошел конфликт, который они уладили и разошлись по домам. Заявлений в полицию ни одна сторона не подавала", — рассказали полиции.

В комментариях пользователи поражены от парней, которые не разняли девушек.