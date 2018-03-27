У Дніпрі на чоловіка напав з молотком "коханець" його співмешканки, а той вигнав його голим на вулицю (відео)

Обидва чоловіки і жінка були в крові

У Дніпрі стався сімейний конфлікт з бійкою. На вулиці Філософській помітили голого закривавленого чоловіка, який стояв біля приватного будинку. Перехожі викликали поліцію. Про інцидент повідомляє "Інформатор".

Оголений невідомий чоловік був помічений у понеділок, 27 березня, близько 1:00. Прибулі на місце патрульні з'ясували, що повернувшись додому, чоловік нібито виявив свою співмешканку з двома іншими чоловіками.

"Потерпілий, який представився громадянином Румунії, розповідає, що повернувся додому після роботи і застав співмешканку з іншим. Можливо, їх було двоє. Після цього оголений "коханець" напав на нього з молотком і побив. Другий учасник конфлікту, на якому не було одягу, стверджує, що напали на нього. По суті, вони звинувачують один одного", – розповіли правоохоронці.

Фото: dp.informator.ua

У момент конфлікту в приміщенні знаходився чоловік, який розповів свою версію подій. За його словами, побитий – екс-співмешканець дівчини.

"Вона вирішила розірвати з ним стосунки, а він приходить постійно, вікна б'є. Цього разу стрибнув через паркан, побачив її з іншим, і накинувся на них двох (на чоловіка та жінку – ред.)", - розповів чоловік, який був у приміщенні в момент конфлікту.

Варто відзначити, що на відео оголений стверджує, що є братом жінки.

Відео: Чоловік напав на коханця своєї коханої (YouTube/ informator.ua)

За попередньою інформацією, в одного з потерпілих травма голови. Чоловіка доставили в міську клінічну лікарню. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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