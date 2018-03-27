В Днепре на мужчину напал с молотком "любовник" его сожительницы, а тот выгнал его голым на улицу (видео)

Оба мужчины и женщина были в крови

В Днепре произошел семейный конфликт с дракой. На улице Философской заметили голого окровавленного мужчину, который стоял у калитки частного дома. Прохожие вызвали полицию. Об инциденте сообщает "Информатор".

Обнаженный неизвестный мужчина был замечен в понедельник, 27 марта, около 1:00. Прибывшие на место патрульные выяснили, что вернувшись домой, мужчина якобы обнаружил свою сожительницу с двумя другими мужчинами.

"Потерпевший, представившийся гражданином Румынии, рассказывает, что вернулся домой после работы и застал сожительницу с другим. Возможно, их было двое. После этого обнаженный "любовник" напал на него с молотком и избил. Второй участник конфликта, на котором не было одежды, утверждает, что напали на него. По сути, они обвиняют друг друга", – рассказали правоохранители.

Фото: dp.informator.ua

В момент конфликта в помещении находился мужчина, который рассказал свою версию событий. По его словам, избитый – экс-сожитель девушки.

"Она решила разорвать с ним отношения, а он приходит постоянно, окна бьет. В этот раз сиганул через забор, увидел ее с другим, и набросился на них двоих (на мужчину и женщину – ред.)", - рассказал мужчина, который был в помещении в момент конфликта.

Стоит отметить, что на видео обнаженный утверждает, что приходится женщине братом.

Видео: Мужчина напал на любовника своей возлюбленной (YouTube/ informator.ua)

По предварительной информации, у одного из потерпевших травма головы. Мужчину доставили в городскую клиническую больницу. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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