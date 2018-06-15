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У Дніпрі знайшли муміфікований труп у квартирі

STYLERLIFE        15.06.2018 - 19:22
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Труп пролежав у квартирі так довго, що перетворився на мумію

У Дніпрі в одній з квартир житлового будинку на вулиці Сергія Єфремова, 14, виявили муміфікований труп чоловіка. Про це повідомляє "Інформатор".

Як довго тіло пролежало в квартирі, невідомо. Але за цей час воно перетворилося на мумію.

У приміщенні ніхто не жив близько трьох років. Житло перейшло у спадок жінці від родичів. Власниця вирішила оглянути квартиру і в одній з кімнат побачила, що на ліжку хтось лежить.

Жінка викликала поліцію. Виявилося, що це труп чоловіка, який вважався безвісти зниклим.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів. Всі деталі та обставини інциденту будуть з'ясовуватися.

Раніше повідомлялося, що у дніпровському кафе померла відвідувачка.

Так, за інформацією свідків події, молода дівчина намагалася зробити селфи, сидячи при цьому на поручнях у ресторані. Але потім щось пішло не так, і вона з них впала, невдало пошкодивши шийний відділ хребта.

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Теги: Днепр, труп
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