В Днепре нашли мумифицированный труп в квартире

Труп пролежал в квартире так долго, что превратился в мумию

В Днепре в одной из квартир жилого дома на улице Сергея Ефремова, 14, обнаружили мумифицированный труп мужчины. Об этом сообщает "Информатор".

Как долго тело пролежало в квартире, неизвестно. Но за это время оно превратилось в мумию.

В помещении никто не жил около трех лет. Жилье перешло по наследству женщине от родственников. Владелица решила осмотреть квартиру и в одной из комнат увидела, что на кровати кто-то лежит.

Женщина вызвала полицию. Оказалось, что это труп мужчины, который считался без вести пропавшим.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. Все детали и обстоятельства инцидента будут выясняться.

Ранее сообщалось, что в днепровском кафе скончалась посетительница.

Так, по информации свидетелей происшествия, молодая девушка пыталась сделать селфи, сидя при этом на перилах в ресторане. Но потом что-то пошло не так, и она с них упала, неудачно повредив шейный отдел позвоночника.

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