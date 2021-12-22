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У Дніпрі хлопці і дівчина вбили заради забави двох бездомних: деталі моторошної історії

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Дніпро, Середа 22 грудня 2021 10:15
У Дніпрі хлопці і дівчина вбили заради забави двох бездомних: деталі моторошної історії У Дніпрі вбили двох бездомних (колаж РБК-Україна, фото Дніпро оперативний))
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі біля теплотраси виявлені тіла двох бездомних чоловіків. На трупах сліди насильницької смерті.

Про це пише "Дніпро оперативний".

Вбили заради забави

Все сталося в провулку Крушельницької.

Відзначається, що компанія з трьох молодих людей випивала недалеко від теплотраси, де жили бездомні. Дівчина 19 років і два хлопця 26 і 27 років вбили заради забави чоловіків без особливого місця проживання і накрили їх тіла бетонною плитою.

Під час посиденьок городяни помітили чоловіків, які жили в цьому районі. Несподівано один з компанії кинувся на бездомних і став наносити удари гострим предметом, після чого схопив фрагмент бетонної плити і скинув на голови постраждалим.

Слідство триває

Зараз підозрювані молоді люди затримані. Якщо їх провину доведуть - їм загрожує довічне ув'язнення.

У Дніпрі хлопці і дівчина вбили заради забави двох бездомних: деталі моторошної історіїУ Дніпрі хлопці і дівчина вбили заради забави двох бездомних: деталі моторошної історіїУ Дніпрі заради забави вбили двох бездомних (фото: dnepr.express)

Нагадаємо, що у Києві мати задушила маленьку дочку ременем для одягу.

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