У Дніпрі хлопці і дівчина вбили заради забави двох бездомних: деталі моторошної історії

Вбили заради забави

Все сталося в провулку Крушельницької.

Відзначається, що компанія з трьох молодих людей випивала недалеко від теплотраси, де жили бездомні. Дівчина 19 років і два хлопця 26 і 27 років вбили заради забави чоловіків без особливого місця проживання і накрили їх тіла бетонною плитою.

Під час посиденьок городяни помітили чоловіків, які жили в цьому районі. Несподівано один з компанії кинувся на бездомних і став наносити удари гострим предметом, після чого схопив фрагмент бетонної плити і скинув на голови постраждалим.

Слідство триває

Зараз підозрювані молоді люди затримані. Якщо їх провину доведуть - їм загрожує довічне ув'язнення.

У Дніпрі заради забави вбили двох бездомних (фото: dnepr.express)