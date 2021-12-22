У Дніпрі хлопці і дівчина вбили заради забави двох бездомних: деталі моторошної історії

У Дніпрі біля теплотраси виявлені тіла двох бездомних чоловіків. На трупах сліди насильницької смерті.
Про це пише "Дніпро оперативний".
Все сталося в провулку Крушельницької.
Відзначається, що компанія з трьох молодих людей випивала недалеко від теплотраси, де жили бездомні. Дівчина 19 років і два хлопця 26 і 27 років вбили заради забави чоловіків без особливого місця проживання і накрили їх тіла бетонною плитою.
Під час посиденьок городяни помітили чоловіків, які жили в цьому районі. Несподівано один з компанії кинувся на бездомних і став наносити удари гострим предметом, після чого схопив фрагмент бетонної плити і скинув на голови постраждалим.
Зараз підозрювані молоді люди затримані. Якщо їх провину доведуть - їм загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що у Києві мати задушила маленьку дочку ременем для одягу.