ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Дніпрі з тролейбуса виштовхали чоловіка без маски і рукавичок

STYLERЖиття    31.05.2020 - 19:31
В Дніпрі з тролейбуса виштовхали чоловіка без маски і рукавичок
Тролейбуси (фото: РБК-Україна)

Мешканці Дніпра виштовхали чоловіка з тролейбуса

У Дніпрі на тролейбусному маршруті №5 відбувся конфлікт між пасажирами. Один чоловік у стані алкогольного сп'яніння, на якому не було ні маски, ні рукавичок, зчинив конфлікт з пасажирами та кондуктором.

Після цього пасажири допомогли кондуктору вивести і салону бешкетника. Тролейбус продовжив рейс після десятихвилинної затримки. Про це повідомляє місцеве видання "Наше Місто".

За словами заступника директора з експлуатації та перевезень КП "Дніпровський електротранспорт" міськради Дніпра Володимира Сусленкова, кондуктор і водій громадського транспорту не мають повноважень, щоб застосовувати якісь санкції адміністративного характеру до пасажирів, які порушують карантинний режим.

Адміністрація КП "Дніпровський електротранспорт" нагадала, що проїзд у громадському транспорті міста дозволений тільки за наявності маски так рукавичок. Крім того, пасажири можуть займати тільки сидячі місця. У кого є пільговий проїзд можуть проїхати при будь-якій заповнюваності салону.

Варто зазначити, що в мережі з'явилося відео того, як в київському метро неадекватні підлітки побили чоловіка.

Нагадаємо, з'явилися цікаві нововведення в маршрутках.

Раніше повідомлялося про те, що поїзди на захід України запустять вже наступного тижня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України ФК Дніпротроллейбус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся