У Дніпрі помер 12-річний хлопець після гри у футбол: батьки звинувачують лікарів

Недбалість лікарів стала причиною смерті 12-річного Кирила Орлова, який помер в обласній лікарні Дніпра. Хлопець грав у футбол і зіткнувся головою з іншим хлопчиком. Серйозно видимої травми не було, і Кирило дограв матч. Вдома йому стало погано, і батьки викликали швидку допомогу. Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Відкритий".

Коли хлопець прийшов додому, то він почував себе добре, але потім почав скаржитися на головний біль. На наступний день батьки викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала його в шосту дитячу лікарню.

Лікарі встановили, що у хлопця легкий струс мозку і можливе новоутворення в голові, тому його направили в стаціонар обласної клінічної лікарні. Після обстеження медики підтвердили попередній діагноз і розпочато лікування. Але хлопець продовжував скаржитися на нестерпний головний біль.

Відео: YouTube/Відкритий

Мати хлопчика Ганна Орлова розповіла, що дуже просила, щоб лікарі зробили МРТ. При цьому лікарі сказали, що це нічого не дасть, і не поспішали робити обстеження. Пізніше ввечері і Кирила почалися судоми.

Після комп'ютерної томографії головного мозку в годину ночі лікарі почали робити термінову операцію. За три дні хлопець так і не вийшов з коми, і помер.

При цьому завідувач відділення нейрохірургії запевняє, що медики діяли у відповідності з протоколом. Він каже, що у пацієнта не було симптомів, які б змусили робити термінове МРТ. Він також підкреслив, що гематома, яка була у Кирила, дуже швидко зростає в голові і не має певних зовнішніх ознак, щоб медики могли швидко зреагувати.

Батьки Кирила впевнені, що якби лікарі вчасно поставили діагноз і провели операцію, їх дитина могла би залишитися в живих. Вони написали заяву в поліцію на завідувача відділення за недбале ставлення до пацієнта. Поліція поки перевіряє цей інцидент.

Нагадаємо, що в лікарні Вінницької області лікарів звинувачують у смерті юнака, оскільки медики з незрозумілих причин не приїхали на виклик.

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