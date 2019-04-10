В Днепре умер 12-летний парень после игры в футбол: родители обвиняют врачей

Халатность врачей стала причиной смерти 12-летнего Кирилла Орлова, который умер в областной больнице Днепра. Парень играл в футбол и столкнулся головой с другим мальчиком. Серьезной видимой травмы не было, и Кирилл доиграл матч. Дома ему стало плохо, и родители вызвали скорую помощь. Об этом говорится в сюжете телеканала "Вiдкритий".

Когда парень пришел домой, то он чувствовал себя хорошо, но потом начал жаловаться на головную боль. На следующий день родители вызвали скорую помощь, которая госпитализировала его в шестую детскую больницу.

Врачи установили, что у парня легкое сотрясение мозга и возможное новообразование в голове, поэтому его направили в стационар областной клинической больницы. После обследования медики подтвердили предварительный диагноз и начали лечение. Но парень продолжал жаловаться на невыносимую головную боль.

Видео: YouTube/Вiдкритий

Мать мальчика Анна Орлова рассказала, что очень просила, чтобы врачи сделали МРТ. При этом врачи сказали, что это ничего не даст, и не спешили делать обследование. Позже вечером и Кирилла начались судороги.

После компьютерной томографии головного мозга в час ночи врачи начали делать экстренную операцию. За три дня парень так и не вышел из комы, и умер.

При этом заведующий отделения нейрохирургии уверяет, что медики действовали в соответствии протоколу. Он говорит, что у пациента не было симптомов, которые бы заставили делать срочное МРТ. Он также подчеркнул, что гематома, которая была у Кирилла, очень быстро растет в голове и не имеет определенных внешних признаков, чтобы медики могли быстро среагировать.

Родители Кирилла уверены, что если бы доктора вовремя поставили бы диагноз и провели операцию, их ребенок мог бы остаться в живых. Они написали заявление в полицию на заведующего отделение за халатное отношение к пациенту. Полиция пока проверят этот инцидент.

Напомним, что в больнице Винницкой области врачей обвиняют в смерти юноши, поскольку медики по непонятным причинам не приехали на вызов.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерке по ошибке врачи ампутировали здоровую ногу.