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Під Дніпром педагог зґвалтував ученицю: заклеїв рот скотчем, щоб мовчала

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Дніпропетровська область, Середа 24 листопада 2021 08:46
Під Дніпром педагог зґвалтував ученицю: заклеїв рот скотчем, щоб мовчала Під Дніпром педагога звинувачують у зґвалтуванні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпропетровській області педагога в школі-інтернаті звинувачують у згвалтуванні підопічної.

Про це повідомляє видання "Дніпро година" посилаючись на свої джерела.

Як все сталося

У поліцію звернулася бабуся постраждалої дівчинки і повідомила, що її внучку зґвалтував вчитель у спеціалізованій школі. Вихованці інтернату всього 13 років, педагогу, якого звинувачують у зґвалтуванні - 56. НП сталася в селі Саксагань Кам'янського району Дніпропетровської області.

За словами бабусі, це сталося 23 листопада. Близько 20.00 вечора 56-річний чоловік, соціальний педагог цієї школи, перебуваючи в спальній кімнаті гуртожитку, вдарив по обличчю і заклеїв рот липкою стрічкою 13-річній учениці 7-го класу. Потім він скористався її безпорадністю і згвалтував.

Поліція взялася за справу

Співробітниками Кам'янського районного управління поліції внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх). Вирішується питання про затримання чоловіка. У разі, якщо його провина буде доведена, йому "світить" від 5 до 8 років в'язниці.

Як ми раніше повідомляли, у Кривому Розі школярі посеред вулиці побили, пограбували та зґвалтували жінку.

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