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Под Днепром педагог изнасиловал ученицу: заклеил рот скотчем, чтобы молчала

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Днепропетровская область, Среда 24 ноября 2021 08:46
Под Днепром педагог изнасиловал ученицу: заклеил рот скотчем, чтобы молчала Под Днепром педагога обвиняют в изнасиловании (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепропетровской области педагога в школе-интернате обвиняют в изнасиловании подопечной.

Об этом сообщает издание "Днепр час" ссылаясь на свои источники.

Как все произошло

В полицию обратилась бабушка пострадавшей девочки и сообщила, что ее внучку изнасиловал учитель в специализированной школе. Воспитаннице интерната всего 13 лет, педагогу, которого обвиняют в изнасиловании - 56. ЧП произошло в селе Саксагань Каменского района Днепропетровской области.

По словам бабушки, это случилось 23 ноября. Около 20.00 вечера 56-летний мужчина, социальный педагог этой школы, находясь в спальной комнате общежития, ударил по лицу и заклеил рот липкой лентой 13-летней ученице 7-го класса. Потом он воспользовался ее беспомощностью и изнасиловал.

Полиция взялась за дело

Сотрудниками Каменского районного управления полиции внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних). Решается вопрос о задержании мужчины. В случае, если его вина будет доказана, ему "светит" от 5 до 8 лет тюрьмы.

Как мы ранее сообщали, в Кривом Роге школьники посреди улицы избили, ограбили и изнасиловали женщину.

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Днепр изнасилование
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