ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Під Дніпром пенсіонерці винесли вирок за вбивство двох собак на очах у дітей

STYLERЖиття    14.01.2019 - 22:04
Під Дніпром пенсіонерці винесли вирок за вбивство двох собак на очах у дітей
Колаж: РБК-Україна

Жінка жорстоко вбивала тварин на очах у дітей і дорослих

У Дніпропетровській області суд виніс вирок 60-річної пенсіонерки за жорстоке вбивство двох бездомних собак. Про це йдеться в повідомленні Прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що жінка вчинила злочини у серпні 2018 року в селі Девладове Софіївського району.

Вона засунула собаку в поліетиленовий мішок і на очах дітей і дорослих завдала не менше 5 ударів мішком по бетонному покриттю. У слідстві чого тварина не вижила.

При цьому через кілька днів пенсіонерка вчинила ще одне вбивство тварини. На цей раз вона забила бездомну собаку лопатою.

Свою провину жінка визнала повністю. Її дії класифіковані за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Суд засудив пенсіонерку до 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України її звільнено від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.

Нагадаємо, що з 11 січня 2019 року набрав чинності закон про протидію домашньому насильству. При цьому норма цього закону про обтяжуючих обставинах домашнього насильства вступила в дію з 11 січня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що в Пуерто-Ріко жорстоко розправилися з відомим музикантом геєм. Коли він їхав на мотоциклі, в нього вистрілили вісім разів.

Сімейна трагедія: в Івано-Франківську син жорстоко вбив матір Змусила замовкнути: мешканка Маріуполя вбила чоловіка одним ударом ножа
Новини України ФК ДніпроВбивство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся