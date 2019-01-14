Під Дніпром пенсіонерці винесли вирок за вбивство двох собак на очах у дітей

Колаж: РБК-Україна

Жінка жорстоко вбивала тварин на очах у дітей і дорослих

У Дніпропетровській області суд виніс вирок 60-річної пенсіонерки за жорстоке вбивство двох бездомних собак. Про це йдеться в повідомленні Прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що жінка вчинила злочини у серпні 2018 року в селі Девладове Софіївського району.

Вона засунула собаку в поліетиленовий мішок і на очах дітей і дорослих завдала не менше 5 ударів мішком по бетонному покриттю. У слідстві чого тварина не вижила.

При цьому через кілька днів пенсіонерка вчинила ще одне вбивство тварини. На цей раз вона забила бездомну собаку лопатою.

Свою провину жінка визнала повністю. Її дії класифіковані за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Суд засудив пенсіонерку до 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України її звільнено від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.

Нагадаємо, що з 11 січня 2019 року набрав чинності закон про протидію домашньому насильству. При цьому норма цього закону про обтяжуючих обставинах домашнього насильства вступила в дію з 11 січня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що в Пуерто-Ріко жорстоко розправилися з відомим музикантом геєм. Коли він їхав на мотоциклі, в нього вистрілили вісім разів.