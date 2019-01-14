Под Днепром пенсионерке вынесли приговор за убийство двух собак на глазах у детей

Коллаж: РБК-Украина

Женщина жестоко убивала животных на глазах у детей и взрослых

В Днепропетровской области суд вынес приговор 60-летней пенсионерке за жестокое убийство двух бездомных собак. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что женщина совершила преступления в августе 2018 года в селе Девладово Софиевского района.

Она засунула собаку в полиэтиленовый мешок и на глазах детей и взрослых нанесла не менее 5 ударов мешком о бетонное покрытие. В следствии чего животное не выжило.

При этом через несколько дней пенсионерка совершила еще одно убийство животного. На этот раз она забила насмерть бездомную собаку лопатой.

Свою вину женщина признала полностью. Ее действия классифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Суд приговорил пенсионерку к 5 годам лишения свободы. На основании ст.75 УК Украины ее освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, что с 11 января 2019 года вступил в силу закон о противодействии домашнему насилию. При этом норма данного закона об отягчающих обстоятельствах домашнего насилия вступила в действие с 11 января 2018 года.

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