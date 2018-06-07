У Дніпропетровській області озброєні люди побили лікаря

Інцидент стався вночі 3 червня

У Першотравенську Дніпропетровської області група озброєних людей увірвалася в лікарню і побила чергового лікаря. Інцидент стався 3 червня, але стало відомо про нього тільки зараз. Про це пише сайт 05632.

В лікарню надійшов дзвінок із вимогою, щоб черговий лікар приїхав і допоміг людині, якій стало погано. Медик порадив викликати "швидку", або особисто привезти хворого, оскільки він не має законного права покинути робоче місце.

Ті, хто дзвонив, почали погрожувати лікаря розправою, а через деякий час приїхали в лікарню на позашляховиках. З собою у невідомих була автоматична і травматична зброя. За словами медперсоналу, чергового лікаря побили, виламали двері і розгромили кабінет реанімації. Після цього, поставивши лікаря на коліна і під загрозою розстрілу, примусили його просити вибачення.

Свідки інциденту викликали на місце події поліцію. Коли приїхали правоохоронці, зловмисники заблокували вхід у лікарню.

Постраждалий черговий лікар знаходиться в реанімаційному відділенні. За попередньою інформацією у лікаря черепно-мозкова травма, переломи ребер, кінцівок, численні гематоми на тілі.

Нагадаємо, у Вінницькій області жорстоко побили ветерана АТО.

"Працювали на об'єкті втрьох. Я цих хлопців, з ким довелося будувати, знаю тільки наочно. Одного з них звуть Сергій, псевдо — Дикий. Про другого нічого не знаю. Під час будівельних робіт у нас стався конфлікт. Вони дізналися, що я служив в АТО, і почали мене бити. При цьому один з моїх напарників постійно кричав: "Тебе в АТО не вбили? Так ми доб'ємо!" – каже боєць.

Термінова новина за 6 червня