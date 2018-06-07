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Интервью

В Днепропетровской области вооруженные люди избили врача больницы

STYLERLIFE        07.06.2018 - 15:05
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Инцидент произошел ночью 3 июня

В Першотравенске Днепропетровской области группа вооруженных людей ворвалась в больницу и избила дежурного врача. Инцидент произошел 3 июня, но стало известно о нем только сейчас. Об этом пишет сайт 05632.

В горбольницу поступил звонок с требованием, чтобы дежурный врач приехал и помог человеку, которому стало плохо. Медик посоветовал вызвать "скорую", либо лично привезти больного, поскольку он не имеет законного права покинуть рабочее место.

Звонившие начали угрожать врачу расправой, а через некоторое время приехали в больницу на внедорожниках. С собой у неизвестных было автоматическое и травматическое оружие. По словам медперсонала, дежурного врача избили, выломали дверь и разгромили кабинет реанимации. После этого, поставив врача на колени и под угрозой расстрела, заставили его извиняться.

Свидетели инцидента вызвали на место происшествия полицию. Когда приехали правоохранители, злоумышленники заблокировали вход в больницу.

Пострадавший дежурный врач находится в реанимационном отделении. По предварительной информации у врача черепно-мозговая травма, переломы ребер, конечностей, обширные гематомы на теле.

Напомним, в Винницкой области жестоко избили ветерана АТО.

"Работали на объекте втроем. Я этих ребят, с кем пришлось строить, знаю только наглядно. Одного из них зовут Сергей, кличка — Дикий. Про второго ничего не знаю. Во время строительных работ у нас произошел конфликт. Они узнали, что я служил в АТО, и начали меня избивать. При этом один из моих напарников постоянно кричал: "Тебя в АТО не убили? Так добьем мы!" – говорит боец.

Срочная новость за 6 июня

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Теги: больница, нападение, избиение, врачи
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