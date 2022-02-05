У ці дні вага буде танути на очах: астролог назвала сприятливі дати для схуднення в лютому

У наше століття високих технологій, коли космічні кораблі борознять простори Всесвіту, стежити за своїм здоров'ям і харчуванням давно стало нормою життя! А зірки в цьому стануть не останніми помічниками.
Астролог Олена Молдованова в Instagram назвала дати в лютому, коли найкраще буде сісти на дієту, почати ходити в спортзал і успішно провести детоксикацію організму.
Дні "небезпечні для фігури", коли посилюється апетит (особливо під алкоголь) і засвоюється буквально все, щоб ви в себе не "завантажили":
В які дні лютого найкраще сісти на дієту? (www.pexels.com)
Дні, коли можна собі дозволити зайвий смачний шматочок без шкоди для фігури:
Дні, сприятливі для старту дієти або просто розвантажувальних днів. У ці дні організм найлегше переносить голод:
Дні, "ліниві" для спорту, коли ймовірність прогуляти тренування дуже висока, тому буде потрібна додаткова мотивація і завзятість:
⠀
Коли в лютому найкраще навідатися в спортзал? (www.pexels.com)
Дні, вдалі для старту спортивного навантаження після перерви або декрету, а також для покупки абонемента в спортивний клуб:
Дні, сприятливі для очищення організму від шлаків, детокса і чистки від паразитів:
Нагадаємо, що раніше стало відомо, які знаки Зодіаку чекають зміни в лютому
До речі, раніше ми публікували гороскоп для кожного знака Зодіаку на лютий.