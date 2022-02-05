В эти дни вес будет таять на глазах: астролог назвала благоприятные даты для похудения в феврале

В наш век высоких технологий, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, следить за своим здоровьем и питанием давно стало нормой жизни! А звезды в этом станут не последними помощниками.
Астролог Елена Молдованова в Instagram назвала даты в феврале, когда лучше всего будет сесть на диету, начать ходить в спортзал и успешно провести детоксикацию организма.
Дни "опасные для фигуры", когда усиливается аппетит (особенно под алкоголь) и усваивается буквально все, чтобы вы в себя не "загрузили":
В какие дни февраля лучше всего сесть на диету? (www.pexels.com)
Дни, когда можно себе позволить лишний вкусный кусочек без ущерба для фигуры:
Дни, благоприятные для старта диеты или просто разгрузочных дней. В эти дни организм легче всего переносит голод:
Дни, "ленивые" для спорта, когда вероятность прогулять тренировку очень высока, поэтому будет нужна дополнительная мотивация и упорство:
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Когда в феврале лучше всего наведаться в спортзал? (www.pexels.com)
Дни, удачные для старта спортивной нагрузки после перерыва или декрета, а также для покупки абонемента в спортивный клуб:
Дни, благоприятные для очищения организма от шлаков, детокса и чистки от паразитов:
Напомним, что ранее стало известно, какие знаки Зодиака ждут перемены в феврале
Кстати, ранее мы публиковали гороскоп для каждого знака Зодиака на февраль.