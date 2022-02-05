В эти дни вес будет таять на глазах: астролог назвала благоприятные даты для похудения в феврале

Дни "опасные для фигуры", когда усиливается аппетит (особенно под алкоголь) и усваивается буквально все, чтобы вы в себя не "загрузили":

7, 8, 9 февраля (до 12:30)

12, 13, 14 февраля (до 13:20)

21, 22, 23 февраля (до 15:30)

В какие дни февраля лучше всего сесть на диету? (www.pexels.com)

Дни, когда можно себе позволить лишний вкусный кусочек без ущерба для фигуры:

6, 9 февраля (с 12:30)

10, 11, 14 февраля (с 13:20)

15, 16, 23 февраля (с 15:30)

24, 25 февраля до 18:30)

28 февраля

Дни, благоприятные для старта диеты или просто разгрузочных дней. В эти дни организм легче всего переносит голод:

17, 18, 25 февраля (с 18:30)

26, 27 февраля (до 17:00)

Дни, "ленивые" для спорта, когда вероятность прогулять тренировку очень высока, поэтому будет нужна дополнительная мотивация и упорство:

7, 8, 9 февраля (до 12:30)

12, 13, 19, 20 февраля

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Когда в феврале лучше всего наведаться в спортзал? (www.pexels.com)

Дни, удачные для старта спортивной нагрузки после перерыва или декрета, а также для покупки абонемента в спортивный клуб:

6 февраля (до 19:00)

9 февраля (с 12:30)

10, 14 февраля (с 13:20)

15, 16 февраля (до 19:00)

23 февраля (с 15:30)

24, 26, 28 февраля

Дни, благоприятные для очищения организма от шлаков, детокса и чистки от паразитов: