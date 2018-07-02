"Дно пасажирських перевезень": у Києві в маршрутки на ходу відпало колесо (відео)

У мережі показали якість громадського транспорту в столиці
У Деснянському районі Києва у маршрутки посеред проїжджої частини відпало колесо. Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.
Інцидент стався з маршрутним таксі №192 на проспекті Володимира Маяковського.
"Чергове дно пасажирських перевезень пробито на Маяковського. 192-й маршрутний автобус від "СОЮЗАВТО" їде, їде і тут "хоп", і відвалилося колесо", - розповіли в спільноті.
"Хто перевіряє транспортний стан цього жовтого автобуса, який щодня перевозить тисячі пасажирів? Добре, що хоч без потерпілих обійшлося", - зазначили в мережі.
Відео: У маршрутки відпало колесо (facebook.com/KyivOperativ)
Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Раніше повідомлялося, що у Києві в маршрутки на ходу відпала двері.
Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)