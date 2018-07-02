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"Дно пасажирських перевезень": у Києві в маршрутки на ходу відпало колесо (відео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 08:25
Фото: Маршрутка (РБК-Україна)
Фото: Маршрутка (РБК-Україна)

У мережі показали якість громадського транспорту в столиці

У Деснянському районі Києва у маршрутки посеред проїжджої частини відпало колесо. Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався з маршрутним таксі №192 на проспекті Володимира Маяковського.

"Чергове дно пасажирських перевезень пробито на Маяковського. 192-й маршрутний автобус від "СОЮЗАВТО" їде, їде і тут "хоп", і відвалилося колесо", - розповіли в спільноті.

"Хто перевіряє транспортний стан цього жовтого автобуса, який щодня перевозить тисячі пасажирів? Добре, що хоч без потерпілих обійшлося", - зазначили в мережі.

Відео: У маршрутки відпало колесо (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що у Києві в маршрутки на ходу відпала двері.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: общественный транспорт, маршрутка
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