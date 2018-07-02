"Дно пассажирских перевозок": в Киеве у маршрутки на ходу отпало колесо (видео)

В сети показали качество общественного транспорта в столице
В Деснянском районе Киева у маршрутки посреди проезжей части отпало колесо. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
Инцидент произошел с маршрутным такси №192 на проспекте Владимира Маяковского.
"Очередное дно пассажирских перевозок пробито на Маяковского. 192-й маршрутный автобус от "СОЮЗАВТО" едет, едет и тут "хоп", и отвалилось колесо", - рассказали в сообществе.
"Кто проверяет транспортное состояние этого желтого автобуса, который ежедневно перевозит тысячи пассажиров? Хорошо, что хотя бы без пострадавших обошлось", - отметили в сети.
Видео: У маршрутки отпало колесо (facebook.com/KyivOperativ)
Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки на ходу отпала дверь.
История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)