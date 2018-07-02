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"Дно пассажирских перевозок": в Киеве у маршрутки на ходу отпало колесо (видео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 08:25
Фото: Маршрутка (РБК-Украина)
Фото: Маршрутка (РБК-Украина)

В сети показали качество общественного транспорта в столице

В Деснянском районе Киева у маршрутки посреди проезжей части отпало колесо. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел с маршрутным такси №192 на проспекте Владимира Маяковского.

"Очередное дно пассажирских перевозок пробито на Маяковского. 192-й маршрутный автобус от "СОЮЗАВТО" едет, едет и тут "хоп", и отвалилось колесо", - рассказали в сообществе.

"Кто проверяет транспортное состояние этого желтого автобуса, который ежедневно перевозит тысячи пассажиров? Хорошо, что хотя бы без пострадавших обошлось", - отметили в сети.

Видео: У маршрутки отпало колесо (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки на ходу отпала дверь.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: общественный транспорт, маршрутка
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