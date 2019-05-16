ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "ДНР" підтвердили візит сина Януковича: що відомо

STYLERЖиття    16.05.2019 - 22:58
У "ДНР" підтвердили візит сина Януковича: що відомо
Син Януковича приїхав в "ДНР" - з'явилося підтвердження (колаж: РБК-Україна)

Олександр Янукович планує заволодіти частиною енергоресурсів "ДНР"

Син Віктора Януковича Олександр з'явився в так званій "ДНР". Йому збираються "передати" в управління частину енергопідприємств "ЛДНР". Про це повідомляє Telegram-канал окупантів "Народна Правда - Донбас".

У повідомленні також підтверджується факт візиту Януковича-молодшого в "ДНР". Олександр Янукович планує управляти Зуєвською тепловою електростанцією "Енергія Донбасу", яка з 2017 року контролюється терористичними організаціями.

У &quot;ДНР&quot; підтвердили візит сина Януковича: що відомо

Син Януковича приїхав в "ДНР" - з'явилося підтвердження (фото: прес-служба "МАКО")

"Тут укроЗМІ з піною біля роту доводять, нібито днями Саша "Стоматолог" до нас приїжджав. Начебто нісенітниця, але перевірили: так, був. Причому, зі схвалення двох наших міністерств", - йдеться в повідомленні.

Також за інформацією протерористичної організації уточнюється, що вугільну сферу йому "не віддають, комусь потрібніше, поки не віддають".

У &quot;ДНР&quot; підтвердили візит сина Януковича: що відомо

Син Януковича приїхав в "ДНР" - з'явилося підтвердження (Зуївська ТЕС, фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, стало відомо, що Віктор Янукович, якого заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, має намір повернутися в Україну.

До речі, Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. У штабі Зеленського відповіли на привітання і побажання від екс-президента.

Раніше ми повідомляли, що Віктор Янукович-молодший, син колишнього президента України, який загинув 20 березня 2015 році на озері Байкал, швидше за все, до цих пір живий. Про це свідчать нові докази.

Таємниці Межигір'я: чому конкурс на керуючого може закінчитися нічим Янукович подав позов в Окружний адмінсуд на колишнього адвоката
Новини України Віктор Янукович (молодший)Янукович
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся