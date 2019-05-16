У "ДНР" підтвердили візит сина Януковича: що відомо

Син Януковича приїхав в "ДНР" - з'явилося підтвердження (колаж: РБК-Україна)

Олександр Янукович планує заволодіти частиною енергоресурсів "ДНР"

Син Віктора Януковича Олександр з'явився в так званій "ДНР". Йому збираються "передати" в управління частину енергопідприємств "ЛДНР". Про це повідомляє Telegram-канал окупантів "Народна Правда - Донбас".

У повідомленні також підтверджується факт візиту Януковича-молодшого в "ДНР". Олександр Янукович планує управляти Зуєвською тепловою електростанцією "Енергія Донбасу", яка з 2017 року контролюється терористичними організаціями.

Син Януковича приїхав в "ДНР" - з'явилося підтвердження (фото: прес-служба "МАКО")

"Тут укроЗМІ з піною біля роту доводять, нібито днями Саша "Стоматолог" до нас приїжджав. Начебто нісенітниця, але перевірили: так, був. Причому, зі схвалення двох наших міністерств", - йдеться в повідомленні.

Також за інформацією протерористичної організації уточнюється, що вугільну сферу йому "не віддають, комусь потрібніше, поки не віддають".

Син Януковича приїхав в "ДНР" - з'явилося підтвердження (Зуївська ТЕС, фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, стало відомо, що Віктор Янукович, якого заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, має намір повернутися в Україну.

До речі, Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. У штабі Зеленського відповіли на привітання і побажання від екс-президента.

Раніше ми повідомляли, що Віктор Янукович-молодший, син колишнього президента України, який загинув 20 березня 2015 році на озері Байкал, швидше за все, до цих пір живий. Про це свідчать нові докази.