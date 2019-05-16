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В "ДНР" подтвердили визит сына Януковича: что известно

STYLERЖизнь    16.05.2019 - 22:58
В "ДНР" подтвердили визит сына Януковича: что известно
Сын Януковича приехал в "ДНР" - появилось подтверждение (коллаж: РБК-Украина)

Александр Янукович планирует завладеть частью энергоресурсов "ДНР"

Сын Виктора Януковича Александр объявился в так называемой "ДНР". Ему собираются "передать" в управление часть энергопредприятий "ЛДНР". Об этом сообщает Telegram-канал оккупантов "Народная Правда - Донбасс".

В сообщении также подтверждается факт визита Януковича-младшего в "ДНР". Александр Янукович планирует управлять Зуевской тепловой электростанцией "Энергия Донбасса", которая с 2017 года контролируемой террористическими организациями.

В &quot;ДНР&quot; подтвердили визит сына Януковича: что известно

Сын Януковича приехал в "ДНР" - появилось подтверждение (фото: пресс-служба "МАКО")

"Тут укроСМИ с пеной у рта доказывают, якобы на днях Саша "Стоматолог" к нам приезжал. Вроде нелепица, но проверили: да, был. Причем, с одобрения двух наших министерств", - говорится в сообщении.

Также по информации протеррористической организации указано, что угольную сферу ему "не отдают, кому-то нужнее, пока не отдают".

В &quot;ДНР&quot; подтвердили визит сына Януковича: что известно

Сын Януковича приехал в "ДНР" - появилось подтверждение (Зуевская ТЭС, фото: wikipedia.org)

Напомним, Виктор Янукович, которого заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, намерен вернуться в Украину.

К слову, Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В штабе Зеленского ответили на поздравление и напутствие от экс-президента.

Ранее мы сообщали, что Виктор Янукович-младший, сын бывшего президента Украины, который погиб 20 марта 2015 году на озере Байкал, скорее всего, до сих пор жив. Об этом свидетельствуют новые доказательства.

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