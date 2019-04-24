Янукович собрался в Украину: сеть шокирована заявлением экс-президента

Виктор Янукович собирается обжаловать решение суда
Виктор Янукович, которого заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, намерен вернуться в Украину. Об этом заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, сообщают росСМИ. Пользователи сети гневно отреагировали на такую новость.
Также Сердюк заявил, что они намерены добиваться снятия всех обвинений против Виктора Януковича, а также возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко.
Защита экс-президента утверждает, что на территории РФ Виктор Янукович пребывает временно и не по своей воле. Теперь же адвокаты работают над восстановлением прав бывшего гаранта, а также над тем, чтобы обвинения носили правовой, а не политический характер.
Также уточняется, что юристы Януковича будут бороться за его права независимо от того, какую позицию по этому вопросу займет новый президент Украины Владимир Зеленский.
Янукович может вернуться в Украину (фото: УНИАН)
Пользователи сети бурно отреагировали на намерения экс-президента вернуться на родину, которую он когда-то предал. Они оставляют множество комментариев.
К слову, Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В штабе Зеленского ответили на поздравление и напутствие от экс-президента.
Ранее мы сообщали, что Виктор Янукович-младший, сын бывшего президента Украины, который погиб 20 марта 2015 году на озере Байкал, скорее всего, до сих пор жив. Об этом свидетельствуют новые доказательства.
Напомним, элитную квартиру Виктора Януковича в Киеве за 27 миллионов гривен освятили, чтобы сдать в аренду частной фирме, которая будет зарабатывать на элитной недвижимости.