Додайте це в раціон: правила харчування для чистої і здорової шкіри

Не секрет, що правильне харчування впливає на все наше здоров'я. Однак давайте поговоримо про те, як харчування впливає саме на шкіру. Якщо ви хочете, щоб вона була чистою і здоровою, слід дотримуватися певних правил.

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла в Instagram , що слід обмежити, а що додати в свій раціон для красивої шкіри.

Що варто додати в раціон?

1. М'ясо і рибу, зокрема бульйони на їх основі.

Білок, який міститься в м'ясі, необхідний для утворення колагену, який, в свою чергу, робить шкіру пружною і еластичною. Омега-3 жирні кислоти, які містяться в рибі, зволожують і живлять шкіру зсередини.



2. Овочі.

У зелених овочах міститься велика кількість хлорофілу, який здатний захищати шкіру від шкідливого УФ-випромінювання. Завдяки цьому це виступає відмінною профілактикою передчасного старіння.



3. Волоський горіх

Для підтримки пружності шкіри. також корисні і волоські горіхи. Кислоти, які містяться в горіхах, можуть запобігти появі запалень.





Волоські горіхи корисні для пружної шкіри (фото: freepik.com)

4. Лляне насіння

Якщо ви хочете почати боротьбу із запаленнями (наприклад, псоріазом і екземою), то рекомендую вам додати в раціон насіння льону.

Від чого варто відмовитися:

Жирні м'ясні страви

Консерви

Гостра їжа

Алкоголь

Скоротити кількість солодкого

Копченості

Харчуйтеся правильно і тоді ваша шкіра скаже вам " спасибі!", а відображення в дзеркалі буде радувати.