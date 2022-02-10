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Добавьте это в рацион: правила питания для чистой и здоровой кожи

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 15:19
Добавьте это в рацион: правила питания для чистой и здоровой кожи Фото: Лучшие продукты для чистой кожи (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Не секрет, что правильное питание влияет на все наше здоровье. Однако давайте поговорим о том, как питание влияет именно на кожу. Если вы хотите, чтобы она была чистой и здоровой, следует соблюдать определенные правила.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала в Instagram, что следует ограничить, а что добавить в свой рацион для красивой кожи.

Что стоит добавить в рацион?

1. Мясо и рыбу, в частности бульоны на их основе.

Белок, который содержится в мясе, необходим для образования коллагена, который, в свою очередь, делает кожу упругой и эластичной. Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, увлажняют и питают кожу изнутри.

2. Овощи.

В зеленых овощах содержится большое количество хлорофилла, который способен защищать кожу от вредного УФ-излучения. Благодаря этому это выступает отличной профилактикой преждевременного старения.

3. Грецкие орехи

Для поддержания упругости кожи. также полезны и грецкие орехи. Кислоты, которые содержатся в орехах, могут предотвратить появление воспалений.

Добавьте это в рацион: правила питания для чистой и здоровой кожи

Грецкие орехи полезны для упругой кожи (фото: freepik.com)

4. Льняное семя

Если вы хотите начать борьбу с воспалениями (например псориазом и экземой), то рекомендую вам добавить в рацион семена льна.

От чего стоит отказаться:

  • Жирные мясные блюда
  • Консервы
  • Острая пища
  • Алкоголь
  • Сократить количество сладкого
  • Копчености

Питайтесь правильно и тогда ваша кожа скажет вам "Спасибо!", а отражение в зеркале будет радовать.

Ранее мы писали, что врач-гинеколог рассказала, какие продукты могут нарушить здоровье кожи и ухудшить ее внешний вид.

Мы также сообщали, что категорически нельзя делать со своим лицом

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