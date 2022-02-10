Додайте це в раціон: правила харчування для чистої і здорової шкіри

Не секрет, що правильне харчування впливає на все наше здоров'я. Однак давайте поговоримо про те, як харчування впливає саме на шкіру. Якщо ви хочете, щоб вона була чистою і здоровою, слід дотримуватися певних правил.
Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла в Instagram, що слід обмежити, а що додати в свій раціон для красивої шкіри.
1. М'ясо і рибу, зокрема бульйони на їх основі.
Білок, який міститься в м'ясі, необхідний для утворення колагену, який, в свою чергу, робить шкіру пружною і еластичною. Омега-3 жирні кислоти, які містяться в рибі, зволожують і живлять шкіру зсередини.
2. Овочі.
У зелених овочах міститься велика кількість хлорофілу, який здатний захищати шкіру від шкідливого УФ-випромінювання. Завдяки цьому це виступає відмінною профілактикою передчасного старіння.
3. Волоський горіх
Для підтримки пружності шкіри. також корисні і волоські горіхи. Кислоти, які містяться в горіхах, можуть запобігти появі запалень.
Волоські горіхи корисні для пружної шкіри (фото: freepik.com)
4. Лляне насіння
Якщо ви хочете почати боротьбу із запаленнями (наприклад, псоріазом і екземою), то рекомендую вам додати в раціон насіння льону.
Харчуйтеся правильно і тоді ваша шкіра скаже вам " спасибі!", а відображення в дзеркалі буде радувати.
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