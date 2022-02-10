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Додайте це в раціон: правила харчування для чистої і здорової шкіри

Автор: Марина Настевич

Не секрет, що правильне харчування впливає на все наше здоров'я. Однак давайте поговоримо про те, як харчування впливає саме на шкіру. Якщо ви хочете, щоб вона була чистою і здоровою, слід дотримуватися певних правил.

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла в Instagram, що слід обмежити, а що додати в свій раціон для красивої шкіри.

Що варто додати в раціон?

1. М'ясо і рибу, зокрема бульйони на їх основі.

Білок, який міститься в м'ясі, необхідний для утворення колагену, який, в свою чергу, робить шкіру пружною і еластичною. Омега-3 жирні кислоти, які містяться в рибі, зволожують і живлять шкіру зсередини.

2. Овочі.

У зелених овочах міститься велика кількість хлорофілу, який здатний захищати шкіру від шкідливого УФ-випромінювання. Завдяки цьому це виступає відмінною профілактикою передчасного старіння.

3. Волоський горіх

Для підтримки пружності шкіри. також корисні і волоські горіхи. Кислоти, які містяться в горіхах, можуть запобігти появі запалень.



Волоські горіхи корисні для пружної шкіри (фото: freepik.com)

4. Лляне насіння

Якщо ви хочете почати боротьбу із запаленнями (наприклад, псоріазом і екземою), то рекомендую вам додати в раціон насіння льону.

Від чого варто відмовитися:

  • Жирні м'ясні страви
  • Консерви
  • Гостра їжа
  • Алкоголь
  • Скоротити кількість солодкого
  • Копченості

Харчуйтеся правильно і тоді ваша шкіра скаже вам " спасибі!", а відображення в дзеркалі буде радувати.

Раніше ми писали, що лікар-гінеколог розповіла, які продукти можуть порушити здоров'я шкіри і погіршити її зовнішній вигляд.

Ми також повідомляли, що категорично не можна робити зі своїм обличчям

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