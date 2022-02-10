Добавьте это в рацион: правила питания для чистой и здоровой кожи

Не секрет, что правильное питание влияет на все наше здоровье. Однако давайте поговорим о том, как питание влияет именно на кожу. Если вы хотите, чтобы она была чистой и здоровой, следует соблюдать определенные правила.
Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала в Instagram, что следует ограничить, а что добавить в свой рацион для красивой кожи.
1. Мясо и рыбу, в частности бульоны на их основе.
Белок, который содержится в мясе, необходим для образования коллагена, который, в свою очередь, делает кожу упругой и эластичной. Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, увлажняют и питают кожу изнутри.
2. Овощи.
В зеленых овощах содержится большое количество хлорофилла, который способен защищать кожу от вредного УФ-излучения. Благодаря этому это выступает отличной профилактикой преждевременного старения.
3. Грецкие орехи
Для поддержания упругости кожи. также полезны и грецкие орехи. Кислоты, которые содержатся в орехах, могут предотвратить появление воспалений.
Грецкие орехи полезны для упругой кожи (фото: freepik.com)
4. Льняное семя
Если вы хотите начать борьбу с воспалениями (например псориазом и экземой), то рекомендую вам добавить в рацион семена льна.
Питайтесь правильно и тогда ваша кожа скажет вам "Спасибо!", а отражение в зеркале будет радовать.
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