"Ласкаво просимо у більярдний клуб": під Києвом сталося масштабне ДТП

Фото: РБК-Україна

Зіткнулися відразу півдесятка авто

Вранці 14 листопада у Києві раптово випав перший сніг, який став причиною багатьох ДТП на дорогах міста. Масштабна аварія сталася також і на Гостомельському шосе. Про це повідомив Анатолій Бурбеза на своїй сторінці в Facebook.

"Гостомельське шосе... Як завжди... Ласкаво просимо у більярдний клуб... Кілька аварій, дві - до десятка.... Частина машин - в лісі, частина - на даху...", - зазначено в повідомленні. Також Анатолій закликав водіїв бути пильними і стежити за рухом на дорогах.

Фото: (facebook.com/anatoliy.burbeza)

Користувачі миттю відреагували на новину, зазначивши, що через погодні умови це далеко не перше ДТП у місті:

Скріншот поста: (facebook.com/anatoliy.burbeza)

Нагадаємо, що у мережі жартують над ремонтом доріг у засніженому Києві. У коментарях користувачі соцмережі почали жваво обговорювати бурхливу діяльність комунальників.

Ми писали, що 14 листопада перший сніг у Києві став причиною численних заторів та ДТП у місті. А ті, хто сьогодні залишив свій транспортний засіб у будинку або поки не обзавівся власним авто, радіють "білим мухам" і публікують у своїх соцмережах приголомшливі фото і відео.

Також повідомлялося, що комунальна корпорація "Київавтодор" через снігопад у столиці на дороги вивела майже 300 одиниць снігоприбиральної техніки.

Відео: РБК-Україна