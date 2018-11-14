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"Добро пожаловать в бильярдный клуб": под Киевом произошло масштабное ДТП

STYLERЖизнь    14.11.2018 - 16:25
"Добро пожаловать в бильярдный клуб": под Киевом произошло масштабное ДТП
Фото: РБК-Украина

Столкнулись сразу полдесятка авто

Утром 14 ноября в Киеве внезапно выпал первый снег, который стал причиной многих ДТП на дорогах города. Масштабная авария произошла также и на Гостомельском шоссе. Об этом сообщил Анатолий Бурбеза на своей странице в Facebook.

"Гостомельское шоссе... Как всегда... Добро пожаловать в бильярдный клуб... Несколько аварий, две - до десятка.... Часть машин - в лесу, часть - на крыше..." - указано в сообщении. Также Анатолий призвал водителей быть повнимательнее и следить за движением на дорогах.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Anatoliy Burbeza.

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Anatoliy Burbeza.Фото: (facebook.com/anatoliy.burbeza)

Пользователи мигом отреагировали на новость, отметив, что из-за погодных условий это далеко не первое ДТП в городе:

&quot;Добро пожаловать в бильярдный клуб&quot;: под Киевом произошло масштабное ДТП

Скриншот поста: (facebook.com/anatoliy.burbeza)

Напомним, что в сети шутят над ремонтом дорог в заснеженном Киеве. В комментариях пользователи соцсети принялись живо обсуждать бурную деятельность коммунальщиков.

Мы писали, что 14 ноября первый снег в Киеве стал причиной многочисленных пробок и ДТП в городе. Но а те, кто сегодня оставил свое транспортное средство дома или пока не обзавелся собственным авто, радуются "білим мухам" и публикуют в своих соцсетях потрясающие фото и видео.

Также сообщалось, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" из-за снегопада в столице на дороги вывели почти 300 единиц снегоуборочной техники

Видео: РБК-Украина

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