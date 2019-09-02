Будинок з людськими останками: під Харковом жінку шокувала покупка нерухомості

В місті Чугуїв Харківської області стався незвичайний інцидент. Справа в тому, що після того, як жінка придбала будинок, вона в ньому знайшла людські останки. Про це повідомляє поліція Харківської області.

38-річна жінка придбала нерухомість менш ніж 2 тижні тому. Людські кістки вона знайшла на підлозі і відразу ж викликала поліцію.

Правоохоронці відправили "знахідку" на експертне дослідження. Дані про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Будинок з кістками (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що в Сумах батько вбив власного сина і заявив про його зникнення. Поліція ретельно шукала 26-річного хлопця, поки його батько брехав про його зникнення.

Молоду людину шукали близько 200 співробітників поліції, вони прочісували територію і проводили інші слідчо-оперативні заходи. При цьому правоохоронці продовжували говорити з батьком зниклого.

В результаті чоловік зізнався в тому, що сам убив сина після сварки. Батько подумав, що його син вкрав у нього гроші і між п'яними родичами виник конфлікт. Чоловік дістав обріз мисливської рушниці вистрілив у хлопця.

Раніше повідомлялося про те, що в Кривому Розі дівчина знайшла мертвих батьків після того, як їй зателефонували сусіди і сказали, що з квартири її батьків доноситься неприємний запах.