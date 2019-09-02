Дом с человеческими останками: под Харьковом женщину шокировала покупка недвижимости

В городе Чугуев Харьковской области произошел необычный инцидент. Дело в том, что после того, как женщина приобрела дом, она в нем нашла человеческие останки. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

38-летняя женщина приобрела недвижимость менее чем 2 недели назад. Человеческие кости она нашла на полу и сразу же вызвала полицию.

Правоохранители отправили "находку" на экспертное исследование. Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Дом с костями (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, что в Сумах отец убил собственного сына и заявил о его исчезновении. Полиция усердно искала 26-летнего парня, пока его отец лгал о его исчезновении.

Молодого человека искали около 200 сотрудников полиции, они прочесывали территорию и проводили другие следственно-оперативные мероприятия. При этом правоохранители продолжали говорить с отцом пропавшего.

В итоге мужчина сознался в том, что сам убил сына после ссоры. Отец подумал, что его сын украл у него деньги и между пьяными родственниками возник конфликт. Мужчина достал обрез охотничьего ружья и выстрелил в парня.

Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге девушка нашла мертвых родителей после того, как ей позвонили соседи и сказали, что из квартиры ее родителей доносится неприятный запах.