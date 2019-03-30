Домашнє насильство: чому створення Єдиного реєстру вигідно злочинцям

Домашнє насильство в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Домашнє насильство в Україні вже карається судами

Домашнє насильство в Україні – одна з найбільш складних проблем в українському соціумі. Її складно попередити і складно уникнути повторень, однак випадки домашнього насильства вже караються. Новою сходинкою у здійсненні правосуддя є створення Єдиного реєстру випадків домашнього насильства. Як зміниться життя українців після створення реєстру і кому це може бути вигідно?

Кабінет міністрів України прийняв постанову, в якій прописаний порядок ведення та причини створення Єдиного реєстру. Раніше Кабмін схвалив концепцію програми з протидії домашньому насильству. Влада сподівається, що така міра допоможе ефективно вести облік тих, стосовно кого правоохоронні органи можуть вжити заходів профілактики, а значить, це знизить рівень агресії. В Україні щороку реєструють понад 80 тис. випадків домашнього насильства. І ще приблизно стільки фактів, якщо не більше, замовчується жертвами по ряду причин, вважають правоохоронці.

Як повідомляється, новий реєстр буде закритим. Доступ до нього буде тільки у співробітників поліції, райадміністрацій, мерій, сільрад та працівників соціальних служб, які опікуються дітьми. У той же час запросити інформацію про людину матимуть право не тільки судді і прокурори, а й адвокати, співробітники установ, де проходять реабілітацію постраждалі від домашнього насильства. А вносити в нього будуть дані по кожному випадку — постраждалій особі та вжиті заходи по наданню йому допомоги, а також про кривдника. При цьому заявник може при бажанні не повідомляти свої персональні дані поліції. Відповідальність за нову базу даних ляже на плечі Мінсоцполітики. Створюватися Єдиний реєстр буде за участю правоохоронців та ще кількох міністерств.

Домашнє насильство в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як повідомляється в Мінсоцполітики, робота по створенню бази даних ведеться. До запровадження Єдиного реєстру інформація вноситься до журналу реєстрації заяв про вчинення насильства. Тобто Нацполіція, Міносвіти, МОЗ та Мінсоцполітики ведуть такі журнали, а потім, коли буде створено реєстр, всі ці дані будуть об'єднані в одну загальну базу. Щоправда, точної дати старту реєстру поки немає, відповіли в прес-службі Мінсоцполітики.

Правозахисники побоюються, що персональна інформація, до якої матимуть доступ тисячі чиновників, у разі її витоку може обернутися негативними наслідками як для жертви, так і для правопорушників. Також цікаво, що у випадку, якщо витік інформації зашкодить кривдникові, він може відсудити у держави велику суму грошей.

"Людина вважається винною лише в тому разі, якщо буде рішення суду. Але навіть в реєстрі судових рішень прізвищ не вказується. Оприлюднення таких даних може, наприклад, перешкодити людині влаштуватися на роботу, після чого він зможе відсудити у держави колосальну суму грошей", — застерігає адвокат Іван Ліберман.

Нагадаємо, що 25 лютого 2019 року вперше під суд пішов чоловік, який знущався над дружиною.

Також ми писали, як в Україні посилять відповідальність за домашнє насильство.