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Домашнее насилие: почему создание Единого реестра выгодно преступникам

STYLERЖизнь    30.03.2019 - 11:42
Домашнее насилие: почему создание Единого реестра выгодно преступникам
Домашнее насилие в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Домашнее насилие в Украине уже наказывается судами

Домашнее насилие в Украине – одна из самых сложно разрешимых проблем в украинском социуме. Ее сложно предупредить и сложно избежать повторений, однако случаи домашнего насилия уже наказываются. Новой ступенью в совершении правосудия является создание Единого реестра случаев домашнего насилия. Как изменится жизнь украинцев после создания реестра и кому это может быть выгодно?

Кабинет министров Украины принял постановление, в котором прописан порядок ведения и причины создания Единого реестра. Ранее Кабмин одобрил концепцию программы по противодействию домашнему насилию. Власти надеются, что такая мера поможет эффективно вести учет тех, в отношении кого правоохранительные органы могут предпринять меры профилактики, а значит, это снизит уровень агрессии. В Украине ежегодно регистрируют более 80 тыс. случаев домашнего насилия. И еще примерно столько фактов, если не больше, замалчивается жертвами по ряду причин, считают правоохранители.

Как сообщается, новый реестр будет закрытым. Доступ к нему будет только у сотрудников полиции, райадминистраций, мэрий, сельсоветов и работников социальных служб, опекающихся детьми. В то же время запросить информацию о человеке будут вправе не только судьи и прокуроры, но и адвокаты, сотрудники учреждений, где проходят реабилитацию пострадавшие от домашнего насилия. А вносить в него будут данные по каждому случаю — пострадавшем лице и принятых мерах по предоставлению ему помощи, а также об обидчике. При этом заявитель может при желании не сообщать свои персональные данные полиции. Ответственность за новую базу данных ляжет на плечи Минсоцполитики. Создаваться Единый реестр будет при участии правоохранителей и еще нескольких министерств.

Домашнее насилие: почему создание Единого реестра выгодно преступникам

Домашнее насилие в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как сообщается в Минсоцполитики, работа по созданию базы данных уже ведется. До внедрения Единого реестра информация вносится в журналы регистрации заявлений о совершении насилия. То есть Нацполиция, Минобразования, Минздрав и Минсоцполитики ведут такие журналы, а потом, когда будет создан реестр, все эти данные будут объединены в одну общую базу. Правда, точной даты старта реестра пока нет, ответили в пресс-службе Минсоцполитики.

Правозащитники опасаются, что персональная информация, к которой будут иметь доступ тысячи чиновников, в случае ее утечки может обернуться негативными последствиями как для жертв, так и для правонарушителей. Также интересно, что в случае, если утечка информации повредит обидчику, он может отсудить у государства большую сумму денег.

"Человек считается виновным лишь в том случае, если будет решение суда. Но даже в реестре судебных решений фамилий не указывается. Обнародование таких данных может, например, помешать человеку устроиться на работу, после чего он сможет отсудить у государства колоссальную сумму денег", — предостерегает адвокат Иван Либерман.

Напомним, что 25 февраля 2019 года впервые под суд пошел мужчина, который издевался над женой.

Также мы писали, как в Украине ужесточат ответственность за домашнее насилие.

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